Это может заставить Россию снять войска с важных направлений: Свитан назвал уязвимые места врага

Рейд российских добровольцев – чрезвычайно полезное дело. Если бы это можно было масштабировать, то Россия имела бы еще более серьезные проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что боевые действия однозначно нужно переносить на территорию России.

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К этому уже нужно готовиться

Как отметил Свитан, Украине выгодно создать линии фронта по Белгородской, Курской и Брянской областях. А после освобождения Донбасса это должно касаться и Воронежской и Ростовской областей.

Линия фронта должна быть по линии границы 1991 года. Ее уже надо формировать. Начать осуществлять боевые действия, перенести огонь на территорию врага. Это может очень быстро заставить Россию снять войска с важных направлений. Тогда они заберут подразделения из Крынок, Работино и даже из Донецка,

– отметил Свитан.

Несмотря на это, понятно, что такие операции можно осуществлять только тогда, когда будет действительно достаточно личного состава и военной техники. Если бы было достаточно боеприпасов, то уже давно нужно было бы начать боевые действия на вышеупомянутых направлениях.

В этом контексте то, что делают российские добровольцы, является чрезвычайно важным. Они отвлекают внимание оккупантов с фронта на территорию Белгородской и Курской областей.

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