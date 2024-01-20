Предотвращают действия оккупантов: Мусиенко объяснил, какие результаты дают рейды в тыл России

Российский добровольческий корпус провел диверсионную операцию в Брянской области. Такие рейды нужно регулярно делать.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, прокомментировав рейд РДК на территории России. Это была удачная диверсионная акция.

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Такие рейды нужно чаще проводить

Как подчеркнул Мусиенко, если есть возможность, было бы хорошо чаще делать такие рейды. Россия аналогично пытается устраивать засады в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

Надо им отвечать, чтобы исключать такие рейды по нашей территории. Уничтожать их там, чтобы они не ездили вдоль украинского приграничья. Такие рейды преследуют важную цель. Это своеобразный предохранитель. Они предотвращают действия оккупантов на пограничных териториях,

– сказал Мусиенко.

Известно, что захватчики неоднократно обстреливают пограничные районы Украины из разных минометов, артиллерии и т.д. От этого страдают мирные люди. Поэтому важно проводить пограничные рейды, чтобы обезопасить собственные территории.

Рейды на территорию России: коротко