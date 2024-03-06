Мы инновационный батальон: боец "Волков Да Винчи" рассказал, на какие позиции ищут людей

Украинское войско нуждается в людях, технологиях и ресурсах, чтобы иметь возможность эффективно уничтожать врага. Именно это называют залогом победы в батальоне "Волки Да Винчи", командиром которого был Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Сегодня бойцы приглашают желающих присоединиться к их рядам.

Медик и боец батальона “Волки Да Винчи” Александр Ябчанка рассказал 24 Каналу, что в батальоне возглавляет роту "Гонор". Ее костяк – это опытные люди, а сейчас на этой основе хотят построить дальнейшую работу.

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В чем особенность роты "Гонор"

"Мы инновационный батальон, а в нашей роте будет сконцентрировано то, что называется "наземные роботизированные комплексы". На практике говорится о выполнении с их помощью таких ключевых функций: логистика, эвакуация, минирование, разминирование, визуальное наблюдение и, конечно, огневое поражение противника", – рассказал Александр Ябчанка.

То есть цель в том, что роботизировать функции, которые осуществляют бойцы своими руками. Батальон является пехотным, а все перечисленные задачи выполняются именно на передней линии фронта. Поэтому их надо осовременить, чтобы создать условия, в которых человек будет находиться в максимальной безопасности, насколько это возможно на войне.

Что для этого нужно

Прежде всего говорится о трех компонентах: люди, которые готовы учиться, технологии, которые будут внедрять, и ресурсы, такие как автомобили, дроны и многое другое.

Украинцы уже неоднократно доказывали, что могут осваивать современные технологии. Мы внедрили в военную доктрину использования Mavic и других летательных аппаратов. Мы первыми массово начали применять дроны, и я убежден, что так будет с роботами,

– отметил боец "Волков Да Винчи".

Одна стоит помнить, что враг копирует все украинские разработки. Он вряд ли придумает что-то свое, но может легко украсть и масштабировать чужое. Именно поэтому в технологическом плане Украина всегда должна быть впереди. А самое главное, чтобы между созданием определенной технологии и ее внедрением – проходило как можно меньше времени.

"Поэтому я приглашаю всех, кто готов учиться, принимать непосредственное участие в войне, помогать идеями, технологиями, – вызываться в наши рекрутинговые центры. Мы будем рады воевать бок о бок с вами", – сказал Александр Ябчанка.

Украина уже на пути к модернизации войска

Положительные решения в плане модернизации и технологий уже активно внедряют. Для этого создано новое направление Сил беспилотных систем. Его возглавил Вадим Сухаревский, который ранее был командиром 59 бригады. Поэтому сдвиги на уровне топ-командования и генералитета заметны.

Действительно "низовые" инициативы достаточно быстро подхватывают на уровне Генштаба. Собственно полковник Сухаревский возглавлял бригаду, в составе которой мы сегодня есть. Я убежден, что силами нашего батальона и в частности нашей роты, мы покажем хороший пример для подражания другим Силам обороны,

– подытожил боец "Волков Да Винчи".

Что известно о батальоне "Волки Да Винчи"