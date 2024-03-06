Мы инновационный батальон: боец "Волков Да Винчи" рассказал, на какие позиции ищут людей
Украинское войско нуждается в людях, технологиях и ресурсах, чтобы иметь возможность эффективно уничтожать врага. Именно это называют залогом победы в батальоне "Волки Да Винчи", командиром которого был Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Сегодня бойцы приглашают желающих присоединиться к их рядам.
Медик и боец батальона “Волки Да Винчи” Александр Ябчанка рассказал 24 Каналу, что в батальоне возглавляет роту "Гонор". Ее костяк – это опытные люди, а сейчас на этой основе хотят построить дальнейшую работу.
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В чем особенность роты "Гонор"
"Мы инновационный батальон, а в нашей роте будет сконцентрировано то, что называется "наземные роботизированные комплексы". На практике говорится о выполнении с их помощью таких ключевых функций: логистика, эвакуация, минирование, разминирование, визуальное наблюдение и, конечно, огневое поражение противника", – рассказал Александр Ябчанка.
То есть цель в том, что роботизировать функции, которые осуществляют бойцы своими руками. Батальон является пехотным, а все перечисленные задачи выполняются именно на передней линии фронта. Поэтому их надо осовременить, чтобы создать условия, в которых человек будет находиться в максимальной безопасности, насколько это возможно на войне.
Что для этого нужно
Прежде всего говорится о трех компонентах: люди, которые готовы учиться, технологии, которые будут внедрять, и ресурсы, такие как автомобили, дроны и многое другое.
Украинцы уже неоднократно доказывали, что могут осваивать современные технологии. Мы внедрили в военную доктрину использования Mavic и других летательных аппаратов. Мы первыми массово начали применять дроны, и я убежден, что так будет с роботами,
– отметил боец "Волков Да Винчи".
Одна стоит помнить, что враг копирует все украинские разработки. Он вряд ли придумает что-то свое, но может легко украсть и масштабировать чужое. Именно поэтому в технологическом плане Украина всегда должна быть впереди. А самое главное, чтобы между созданием определенной технологии и ее внедрением – проходило как можно меньше времени.
"Поэтому я приглашаю всех, кто готов учиться, принимать непосредственное участие в войне, помогать идеями, технологиями, – вызываться в наши рекрутинговые центры. Мы будем рады воевать бок о бок с вами", – сказал Александр Ябчанка.
Украина уже на пути к модернизации войска
Положительные решения в плане модернизации и технологий уже активно внедряют. Для этого создано новое направление Сил беспилотных систем. Его возглавил Вадим Сухаревский, который ранее был командиром 59 бригады. Поэтому сдвиги на уровне топ-командования и генералитета заметны.
Действительно "низовые" инициативы достаточно быстро подхватывают на уровне Генштаба. Собственно полковник Сухаревский возглавлял бригаду, в составе которой мы сегодня есть. Я убежден, что силами нашего батальона и в частности нашей роты, мы покажем хороший пример для подражания другим Силам обороны,
– подытожил боец "Волков Да Винчи".
Что известно о батальоне "Волки Да Винчи"
- Батальон входит в состав 59 отдельной мотопехотной бригады. Это подразделение еще в 2014 году создал Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло. С тех пор его бойцы воевали на самых горячих участках фронта. В марте 2023 года во время боев за Бахмут Дмитрий Коцюбайло погиб. Он был первым добровольцем, который прижизненно получил звание "Героя Украины".
- В феврале 2024 года новым командиром назначили Сергея Филимонова. Он воюет в батальоне с 2022 года, а ранее возглавлял штурмовую роту "Гонор". Военный заявил, что для него является честью вести в бой людей под флагом "Да Винчи". Также он объявил о проведении массового призыва в ряды батальона.
- Первый рекрутинговый центр "Волков Да Винчи" открыли во Львове. Именно там можно узнать всю информацию о вакансиях, службе и даже пройти собеседование. Сергей Филимонов отметил, что война продлится еще долго, а для того, чтобы остановить врага украинской армии нужны люди.