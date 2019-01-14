Решили быть в единстве с ПЦУ: на Хмельнитчине еще 2 прихода покинули УПЦ МП

На Хмельнитчине еще 2 новых прихода покинули УПЦ МП и перешли к Православной церкви Украины. Решение о переходе приняли единогласно настоятель и прихожане.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.

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Праздник дня памяти святителя Василия Великого принес Хмельниччине радостную новость – старинная Изяславщина хорошо "засияла" в корзину Святейшей Церкви Украины,

– написал он.

Так, сразу два прихода перешли в состав Православной церкви Украины. Говорится о приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы, в селе Кунев и приход Свято-Михайловского храма села Большая Радогощь.

"Настоятель и прихожане приняли единогласно решение быть в единстве с братьями и сестрами Православной Церкви Украины", - добавил Антоний Махота.

Напомним, после появления Православной церкви Украины храмы УПЦ Московского патриархата начали добровольно переходить под юрисдикцию. Те же храмы УПЦ МП, которые не пожелали этого делать по закону Украины, должны в течение 3 месяцев переименоваться на Русскую православную церковь.

Как происходил процесс создания Православной церкви Украины?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Позже они ездили по украинским церквях и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео