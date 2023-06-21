Очень продуктивный разговор – Резников впервые пообщался с министром обороны Израиля

Глава Минобороны Алексей Резников 21 июня сообщил, что разговаривал со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. По словам украинского министра, разговор получился "очень продуктивным".

Следует отметить, что это первый разговор политиков со времен назначения Галанта на эту должность в декабре 2022 года. Основной темой разговора была защита украинского неба от беспилотников типа "Шахед".

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Резников и Галант поговорили по телефону

В своем твиттере украинский министр обороны рассказал, что он обсудил с Галантом сложившуюся ситуацию на фронте. Кроме того, политики обсудили перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха, в частности, от российско-иранских беспилотников "Шахед".

Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности обеих наших стран,

– заметил Резников.

Министр также отметил, что Украина рассчитывает на помощь Израилю в противодействии беспилотникам. Несмотря на это, Резников не сказал, были ли достигнуты какие-либо конкретные решения о помощи в усилении противовоздушной обороны Украины от израильской стороны.

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