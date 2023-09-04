Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке
4 сентября 2023, 09:51Читати новину українською
Источник:Алексей Резников
Алексей Резников подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке с должности министра обороны Украины. Он сообщил, что к отчету уже готов.
Это произошло 4 сентября 2023 года. Перед этим увольнение министра анонсировал Владимир Зеленский.
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Что известно о заявлении Резникова
Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов,
– написал Алексей Резников.
Заявление Резникова об отставке / Фото из фейсбука министра
Что этому предшествовало
- Алексей Резников назначен министром обороны Украины 4 ноября 2021 года после отставки Андрея Тарана. Именно Резников работал в должности с начала вторжения, ездил на переговоры с Кремлем в Беларусь и на встрече в формате "Рамштайн", где министры обсуждали передачу оружия Украине.
- После ряда скандалов появились слухи о вероятной отставке Резникова. В частности, самыми громкими были о яйцах за 17 гривен и ценах на куртки для Вооруженных Сил Украины.
- Еще 31 августа нардеп Ярослав Железняк заявил, что Алексей Резников может уйти с должности министра обороны Украины, а вместо него назначат Рустема Умерова – нынешнего главу Фонда госимущества.
- Тогда же говорилось, что Резников поедет послом в Великобританию. Однако сам нынешний министр обороны заявил, что он "не в курсе", что его могут назначить послом в Британию.
- Во время вечернего обращения 3 сентября Владимир Зеленский заявил, что решил сменить министра обороны Украины. Президент подтвердил, что предложит принять это кадровое решение парламента уже на этой неделе. Вместо Резникова возглавить ведомство должен Рустем Умеров.