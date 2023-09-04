Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

4 сентября 2023, 09:51
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Алексей Резников

Алексей Резников подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке с должности министра обороны Украины. Он сообщил, что к отчету уже готов.

Это произошло 4 сентября 2023 года. Перед этим увольнение министра анонсировал Владимир Зеленский.

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Что известно о заявлении Резникова

Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов,
– написал Алексей Резников.


Заявление Резникова об отставке / Фото из фейсбука министра

Что этому предшествовало

  • Алексей Резников назначен министром обороны Украины 4 ноября 2021 года после отставки Андрея Тарана. Именно Резников работал в должности с начала вторжения, ездил на переговоры с Кремлем в Беларусь и на встрече в формате "Рамштайн", где министры обсуждали передачу оружия Украине.
  • После ряда скандалов появились слухи о вероятной отставке Резникова. В частности, самыми громкими были о яйцах за 17 гривен и ценах на куртки для Вооруженных Сил Украины.
  • Еще 31 августа нардеп Ярослав Железняк заявил, что Алексей Резников может уйти с должности министра обороны Украины, а вместо него назначат Рустема Умерова – нынешнего главу Фонда госимущества.
  • Тогда же говорилось, что Резников поедет послом в Великобританию. Однако сам нынешний министр обороны заявил, что он "не в курсе", что его могут назначить послом в Британию.
  • Во время вечернего обращения 3 сентября Владимир Зеленский заявил, что решил сменить министра обороны Украины. Президент подтвердил, что предложит принять это кадровое решение парламента уже на этой неделе. Вместо Резникова возглавить ведомство должен Рустем Умеров.

Автор: Діана Квасневська