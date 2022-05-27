Резников примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в очередной раз примет участие во встрече министров оборонных ведомств стран НАТО. Встреча запланирована на 15-16 июня в Брюсселе.

В штаб-квартире НАТО состоится заседание Контактной группы по обороне Украины

Встреча с участием Украины состоится ужином 15 июня. Кроме Украины, также приглашены Финляндия и Швеция, недавно официально подавшие заявку на вступление в НАТО, и Грузия и Европейский Союз. Сообщается, что эта сессия будет закрыта для СМИ.

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В сообщении на сайте НАТО говорится, что встреча состоится под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Кроме того, в штаб-квартире Альянса состоится третье заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами Америки.

16 июня состоятся две сессии с министрами НАТО.

НАТО воздержится от поставок некоторых видов оружия Украине

. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в марте принял участие в совещании министров НАТО . Украинский министр поднял вопросы противовоздушной и противоракетной обороны и глобальной безопасности в мире.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что страны-члены НАТО формально договорились воздержаться от поставок в Украину некоторых видов вооружения. Сообщалось, что это связано с риском прямой военной конфронтации с Россией, который хотят минимизировать в Альянсе.

Вместе с тем, правительство Дании, входящей в НАТО, решило предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon . Эти ракеты помогут Украине защитить свое убережение.

Решение Дании предшествовало заявление американского министра обороны Ллойда Остина, который сообщил, что 20 стран вызвались предоставить Украине военную помощь.

К слову , Ермак и эксгенсек НАТО возглавят международную группу для предложений по гарантиям безопасности Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины перешла в стадию истощения . Он призвал готовиться к тому, что война в Украине будет продолжительной.

Вместе с тем Столтенберга констатировал, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты, а Владимир Путин не смог осуществить свой замысел о скором захвате украинских территорий.

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