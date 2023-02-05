Резников прокомментировал слухи о своей возможной отставке
Министр обороны Украины Алексей Резников может уволиться со своей должности. Но соответствующее решение примет президент Владимир Зеленский.
Об этом Резников сообщил во время пресс-конференции, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что ни один чиновник "не вечен в кресле".
Кстати Заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ
Резников о возможной отставке
Решение быть мне министром обороны или не быть принимает один человек – Верховный Главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства,
– рассказал Резников.
По его словам, в случае увольнения он поддержит преемника, а также предоставит ему советы и консультации и персонально представит министрам обороны, с которыми имеет личную коммуникацию.
Резников подчеркнул, что он будет делать все ради победы Украины в войне.
"Моя профессия дает мне возможность думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит победить в этой войне, а потом наказать военно-политическое руководство российской федерации", – добавил министр обороны.
Скандал с Минобороны Украины: что известно
- Недавно журналисты обнародовали копию соглашения на 13,16 миллиарда гривен, которую заключило Минобороны Украины. Как оказалось, продукты для воинов ВСУ закупают по ценам в разы выше, чем в местных супермаркетах.
- В Минобороны заявили, что соответствующие данные распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение. Заверили, что все закупки производятся в законном порядке.
- Впоследствии стало известно, что Вячеслав Шаповалов – замминистра обороны – подал в отставку. Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ.
- НАБУ и САП возбудили уголовное дело из-за скандальных закупок.
- В СБУ сообщили, что разоблачили экс-начальника департамента Минобороны на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств. Вероятно, говорится о Богдане Хмельницком.
- Также в Украине разоблачили преступников, присваивавших средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных Сил. Их уже задержали.