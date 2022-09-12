Лучше, чем ожидалось, – Резников оценил молниеносное контрнаступление ВСУ

ВСУ на протяжении последней недели освобождают территории в Харьковской и Херсонской областях. Министр обороны Алексей Резников заявил, что успехи украинской армии превзошли все ожидания.

По состоянию на 12 сентября известно, что ВСУ освободили 500 квадратных километров в Херсонской области. В одном из своих интервью зарубежным журналистам Алексей Резников сказал, что "контрнаступление происходит лучше, чем ожидалось".

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Следует укреплять оборону на деоккупированных территориях

Министр обороны оценил успехи украинских военных, однако подчеркнул, что радоваться рано. По словам Резникова, россия может попытаться снова захватить освобожденные населенные пункты.

Украине необходимо обезопасить большую территорию, которую она отвоевала, от возможного российского контрнаступления,

– отметил министр.

Также он сказал, что украинские войска устали после шестидневной атаки, но их моральный дух высок. ВСУ всегда в боевой готовности, потому что знают, что победят россию.

Напомним, недавно стало известно о том, что украинский флаг развевался в Святогорске.

Украинское контрнаступление – снежный шар

Интересно, что министр Резников сравнил "украинские наступательные действия" с "катящимся по склону снежным шаром". По его мнению, украинское контрнаступление стало самой большой неудачей для россии с 24 февраля.

Однако враг не сдается: на Востоке сегодня воздушная тревога раздается в третий раз за 3 часа, известно о "прилетах" в жилмассив.

Большое контрнаступление ВСУ

Освобождение украинских населенных пунктов происходит по нескольким направлениям:

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