Признает ли Европарламент Россию государством-террористом: ответ депутата

Группа депутатов в Европарламенте призвали принять резолюцию, которая признает Россию страной-террористом. Чиновники осуждают незаконную российскую агрессию против Украины.

На фоне недавних массированных обстрелов Украины и инцидента в Польше европарламентарии призывают принять резолюцию о признании России государством-террористом. На следующей неделе чиновники будут дискутировать по этому вопросу, сообщает журналистка 24 канала София Трощук из Брюссель.

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Некоторые страны боятся последствий

В последней сессии в Страсбурге партия "Право и справедливость" евродепутата Витольда Ващиковского инициировала дебаты об этой резолюции. По его словам, парламент согласовал дебаты и на следующей неделе политики будут дискутировать.

Шансы принять резолюцию "50 на 50". Как отмечает Ващиковский, ряд стран, которые боятся последствий принятия такого решения. Это означает, что все дипломатические отношения с Россией будут отменены. Кроме того, страны должны ужесточить санкции на страну-агрессора.

Я считаю, что, имея эту резолюцию, мы сможем ужесточить ограничения, наложить санкции на олигархов, финансирующих Путина,

– заявил евродепутат.

Однако политик не уверен, что резолюция насобирает большинство голосов.

Напомним, политолог Николай Давидюк заверил: если Европарламент на официальном уровне признает Россию государством-спонсором терроризма, то это будет отличное решение. Далее – только самый высокий уровень – законодательные органы Соединенных Штатов Америки.

Какие страны уже признали Россию государством-террористом

26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию. Польша решительно осудила российскую агрессию и призвала всех стран, выступающих за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.

Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.

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