На Буданова было совершено более 10 покушений, есть погибшие среди офицеров, – Юсов

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что на военно-политическое руководство Украины готовили и осуществляли много попыток покушений. По его словам, главной мишенью является президент, руководители украинских спецслужб.

Андрей Юсов рассказал о покушениях на Кирилла Буданова в эфире FREEДОМ. Он объяснил, сколько серьезных покушений было за последние 10 лет, пишет 24 Канал.

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Что Юсов сказал о покушениях на Буданова

На генерала Буданова было совершено более десяти попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки,

– заявил Буданов.

Он добавил, что каждый украинец, который имеет четкую проукраинскую позицию, который всеми доступными ему методами противостоит российским агрессорам, – это так или иначе мишень.

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