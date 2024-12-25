Главные последствия войны для России накануне Нового 2025 года

Так называемая специальная военная операция, которую Россия ведет уже третий год, загнала путинский режим в ловушку. Дошло даже до того, что российский диктатор Владимир Путин не может безопасно находиться на территории своей страны.

Об этом 24 Каналу сказал чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он подытожил ключевые "достижения" России в войне против Украины за 2024 год.

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Итоги войны для россиян за 2024 год

В целом результаты кровавой трехлетней "сво" для России выглядят не очень оптимистично. По территории России регулярно прилетают реактивные дроны и ракеты. Российская армия несет огромные потери среди личного состава и техники.

В то же время Вооруженные Силы Украины более 4 месяцев контролируют часть Курской области. Недавно в центре Москвы был убит российский генерал, а экономика страны-агрессора уже также на дне.

Я недавно прочитал, что Путин планировал записать новогоднее обращение из Курска, но пришлось отменять, потому что это опасно. То есть служба безопасности считает, что президенту России опасно записывать новогоднее обращение в одном из российских городов. Вот вам и результат трехлетней трагической истории,

– сказал Каспаров.

В то же время российское общество принимает войну. Процент людей, выступавших против нее по морально-этическим соображениям никогда не превышал 15%. Сейчас этот показатель еще снизился.

На сегодня у нас нет никаких оснований, что в России созреют какие-то предпосылки для смены власти. Пока война выгодна рядовым россиянам. Однако возможны различные сценарии, если ситуация будет ухудшаться,

– отметил чемпион мира по шахматам.

По его словам, дискомфорт в России нарастает, но пока рано говорить, что он может привести к серьезным изменениям, ведь Путину все еще удается поддерживать уровень внутреннего благосостояния прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

Впрочем, Владимир Путин признал, что в России крайне сложная ситуация с кредитованием. История с банкротством строительных и транспортных компаний только набирает обороты. С большой вероятностью в 2025 году смогут выжить только крупные строительные компании, мелкие же – рассыплются.