Rheinmetall поставит снаряды к системе ПВО Skynex в неназванную страну: Украина такие системы имеет

Немецкий производитель оружия Rheinmetall сообщил о заказе от европейской страны на поставку 35-миллиметровых боеприпасов AHEAD для системы ПВО Skynex. Компания сообщает, что общая стоимость заказа составляет несколько сотен миллионов евро.

На сайте немецких оружейников также указано, что они по контракту изготовят "шестизначное количество" патронов. А система Skynex, для которой предназначен заказ, сейчас усиливает защиту вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха.

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Эффективные боеприпасы для высокотехнологичного ПВО

Немецкий производитель Rheinmetall заключил контракт с неназванной страной Европы на поставку боеприпасов к системам ПВО Skynex. В оружейной компании отметили, что благодаря их технологической позиции противовоздушная оборона в Европе получает высокоэффективные боеприпасы.

Skynex является пушечной системой ПВО, поэтому особенно подходит для защиты с близкого расстояния, где управляемое оружие не может быть эффективным. Кроме того, использование программируемых 35-миллиметровых боеприпасов AHEAD, разработанных Rheinmetall для этой цели, значительно дешевле, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет,

– уточняют в копании.

Также невозможно повлиять на 35-миллиметровые боеприпасы, или даже отклонить их с помощью средств электронного противодействия после выстрела.

Украинский премьер Денис Шмыгаль в апреле 2023 года признавал, что системы Skynex уже в Украине. Тогда он отметил, что это идеальное сочетание для прикрытия инфраструктурных или военных объектов от налетов вражеских БПЛА. В конце апреля 2024 года немецкое правительство объявило об очередном пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него входили и Skynex.

Чем Skynex лучше подобных систем ПВО Она относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде немецких Gepard. Основным ее вооружением является 35-миллиметровая автоматическая пушка Oerlikon Mk3 с эффективной дальностью стрельбы 4000 метров и скорострельностью 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели. Система продемонстрировала свою способность поражать небольшой рой из малых воздушных дронов. По сравнению с другими системами Skynex имеет важное преимущество: в то время, как цена за ракету, например, для IRIS-T составляет 300 – 500 тысяч евро, уничтожение воздушной цели с Skynex может стоить около 4 тысяч евро.

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