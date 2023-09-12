Предостережение для Путина: что означает заявление Сунака о действиях России в Черном море

Премьер-министр Великобритании заявил, что Черноморский флот России пытался атаковать крылатыми ракетами торговое судно в Одесском порту. Такие заявления свидетельствуют о том, что терпеть российскую агрессию в Черном море никто не будет.

Сегодня идет активная борьба за контроль над Черным морем между Россией и членами Альянса. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что страны НАТО вместе с Украиной разработали путь в Черном море и он будет работать, независимо от того, чего хочется России.

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Будут ли последствия для России

Вскоре появилось сообщение о том, что боевая авиация Великобритании контролирует побережья стран Европейского Союза, в том числе Румынии и Болгарии, а США усиливают свои авиационные силы в Румынии.

Это даже не намек, а указание России о том, что если она будет пытаться каким-то образом нанести удар по гражданским суднам, то все средства поражения, или все летящее – просто будет уничтожено,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Украинская ПВО сработала очень четко и сбила ракеты. Это означает, что ни Украина, ни наши союзники не позволят России вмешиваться в этот процесс и полностью контролировать Черноморский регион.

Валерий Клочок объяснил, что означают заявления британского премьер-министра: смотрите видео

Черное море – не российское

Следует упомянуть об атаке на базу флота страны-агрессора в Новороссийске и подбитый российский танкер в Керченском проливе. Эти атаки говорят о том, что Украина также влияет на ситуацию в регионе.

что Украина начинает возвращать контроль над Черным морем. В частности, 11 сентября стало известно, что наши защитники вернули под контроль государства так называемые "вышки Бойко" – буровые газодобывающие платформы В312 и В319, которые были построены у берегов Крыма в 2010 и 2012 годах. После оккупации Крыма Россия присвоила их себе и с их помощью незаконно добывала газ на украинском шельфе.

Россия достаточно мощно контролирует Черное море и этого не нужно умалять. Впрочем, усиление Черноморского региона странами НАТО указывает на то, что Североатлантический союз напрямую причастен к обеспечению безопасности во всем Черном море.

Черное море – не российское, как об этом часто любит говорить Путин. Никто не будет толеровать российскую агрессию в этом регионе, в том числе и страны НАТО, потому что такие заявления свидетельствуют о том, что они готовы к практическим шагам,

– подчеркнул Валерий Клочок.

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