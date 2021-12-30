Риски для Зеленского, – политолог о последствиях срыва конкурса в САП
Источник:24 канал
В Украине уже более года не могут назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эта ситуация будет иметь риски для Владимира Зеленского.
Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил политолог Владимир Фесенко. Сейчас власти уже надо проявлять политическую волю и решать эту проблему.
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По словам Фесенко, то, что из-за работы конкурсной комиссии не смогли избрать нового руководителя САП, является провалом. Сейчас это один из наиболее важных долгов, которые остались и перед властью, и перед страной.
В то же время ситуация вокруг САП является наглядным примером того, что в Украине есть настоящее сопротивление антикоррупционной политике.
Думаю, что здесь как раз влияние Игоря Коломойского было очень заметным. Однако здесь есть и риски для президента Зеленского.
Как рассказал Фесенко, если посмотреть на всю историю с деятельностью антикоррупционных органов еще со времен Петра Порошенко, то можно увидеть широкую коалицию против них. В ней были представители разных политических сил.
"Сейчас то же самое: есть представители и власти, и формально оппозиции, которые фактически борются за разрушение антикоррупционной политики в Украине", – добавил политолог.
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Конкурс в САП: что известно
- После встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоялась в сентябре, в Белом доме опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран. В документе говорилось, что Украина планирует немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора.
- Уже 9 и 12 октября сорвали проведение конкурса для избрания нового главы САП. Кворум не состоялся, ведь 3 членов не пришли на заседание.
- По результатам конкурса на должность главы САП, победу одержал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.
- В то же время другой финалист Андрей Синюк решил оспорить результаты. Он убежден, что ему неправильно выставили баллы за практическое задание.
- К немедленному разблокированию процесса 29 декабря призвало посольство США в Киеве. Дипломатическое учреждение обратилось в комиссию с требованием не разрешать коррумпированным силам блокировать работу, которую ей доверили.