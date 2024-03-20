"Риск мировой войны становится реальным": что на это указывает

В последнее время практически все мировые аналитические центры прогнозируют большую войну. Есть определенные признаки, которые побуждают готовиться к такому развитию событий.

Об этом 24 Каналу сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что многие действия Китая отражает имеющуюся ныне карту мира.

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Насколько велика угроза Третьей мировой

Он считает, что Китай до конца своего существования будет поддерживать Россию, и наоборот. Это реальность, которую нужно признать. Однако возникает другой вопрос, может ли Украина использовать определенные уступки со стороны Китая, чтобы делать долгосрочное планирование.

Он пояснил, что имеется в виду не следующие годы войны, а планирование на 10 – 20 лет, которые нас ждут. Потому что практически все мировые аналитические центры, в том числе и американские, прогнозируют, что будет большая война.

Большая война, то есть Третья мировая,

– отметил Харитонов.

По его словам, ведущие генералы армии США, выступая перед Конгрессом, утверждают, что Соединенным Штатам надо готовиться не к одновременной войне с Китаем и Россией, а уже и с КНДР, Ираном и другими автократиями.

Какие признаки об этом свидетельствуют

В то же время он отметил, что сейчас все делается для того, чтобы избежать Третьей мировой, и это может дать результат. То, что даже Китай сейчас стал разговорчивым, является результатом сдерживания, и это позитив.

Но этот риск становится уже не футуристическим, а абсолютно реальным,

– заявил Харитонов.

Поэтому, резюмировал он, нужно готовиться к такому сценарию, учитывая то, что происходит между автократиями и как Китай поддерживает Россию и разморозил КНДР.

В общем, добавил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", многое из того, что делает Пекин, отражает имеющуюся ныне карту мира.

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