Есть основания: в ЕС могут запустить процедуру лишения голоса Орбана

У Европейского Союза есть механизм, чтобы лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана голоса. Как пишут западные журналисты, некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить статью 7 договора о ЕС.

Таким образом голос Венгрии не нужно будет учитывать. Это 24 Каналу объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Орбан может потерять голос в ЕС

Валерий Клочок отметил, что саммит ЕС состоится 1 февраля. По информации западных СМИ, в Брюсселе может быть запущена процедура лишения голоса Виктора Орбана по статье 7 договора о Евросоюзе. Это вполне реально сделать, потому что венгерский премьер нарушает основные принципы ЕС.

Если один из руководителей страны-члена ЕС системно нарушает основные принципы, касающиеся соблюдения прав и свобод, запускается процедура, которая приведет к лишению Орбана голоса в решении, которое будет принято в ЕС. То есть голос страны, к которой есть претензии, не учитывается согласно договору,

– подчеркнул он.

Принятие такого решения – это определенный вызов Евросоюзу и его единству. Однако неуступчивость Орбана заставляет рассматривать более жесткие шаги. На фоне войны в Украине, Израиле, конфликтов между Тайванем и Китаем, действий Северной Кореи такое решение действительно могут рассмотреть.

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