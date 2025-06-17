Есть три типа: в 5 штурмовой раскрыли, как используют РЭБ

Системы РЭБ остаются одним из эффективных способов защиты от вражеских дронов. Важно, что, в частности, эти системы производят в Украине.

Штаб-сержант отделения коммуникации, специалист по внедрению инновационных средств в 5 отдельной штурмовой бригаде Алексей Кашин рассказал 24 Каналу о разновидностях средств радиоэлектронной борьбы и их особенностях. Также украинские системы РЭБ эффективно срывают наведение российских КАБов, нарушая связь между управляемыми авиабомбами и навигационными спутниками.

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Используют постоянно

Кашин рассказал, что средства радиоэлектронной борьбы можно разделить на три больших типа.

Первый тип – РЭБ тактического уровня. Ее устанавливают на транспортные средства, которые берет с собой пехота, заходя на позиции.

Это самая распространенная группа, их очень много. Даже в Киеве их можно увидеть. Они имеют вид машины с, условно говоря, "кастрюлями" на крыше,

– объяснил штаб-сержант.

Второй тип – специализированная РЭБ, которая работает по вражеским беспилотникам большой дальности – "Ланцетам", "Шахедам" и тому подобное. Для них используются совсем другие технологии.

Третий тип – фронтовая РЭБ. Это также специализированные, достаточно мощные средства, которые перекрывают определенные сектора фронта.

Они мониторят подлет вражеских дронов, их наличие, и отрабатывают по ним издалека – с прифронтового расстояния. Каждая большая бригада или специализированное подразделение Сил обороны имеет такие средства,

– отметил Алексей Кашин.

Больше всего, как отметил штаб-сержант, используются средства РЭБ тактического уровня – это купольные антенны.

Сейчас очень много их производителей – где-то 900. И примерно 95% РЭБ средств этой группы изготавливаются украинскими производителями,

– подчеркнул он.

Также, по его словам, в 5 отдельной штурмовой бригаде уже год назад на базе ремонтной мастерской наладили собственное производство РЭБ.

Используют их постоянно, и при приближении к линии фронта все военнослужащие включают РЭБ. Потому что ситуация сейчас такая, что благодаря развитию технологий применения и управления беспилотниками, они стали летать дальше. Используется очень много диапазонов именно для повышения дальности и для устойчивости от РЭБ.

Напомним, что в Украине изготавливают системы радиоэлектронной борьбы с технологией "Атлас" в интеллектуальной системе РЭБ. Она является новой разработкой одного из украинских производителей РЭБ, которая оснащена первой в Украине системой обнаружения, способной фиксировать вражеские объекты на расстоянии до 30 километров, а также передовой технологией противодействия. Эта технология позволяет обеспечить на фронте РЭБ не купольного типа, а такую, которая бы защищала целые участки фронта.