Словацкий премьер заявил о необходимости нормализовать отношения с Россией

Роберт Фицо призвал готовиться к нормализации словацко-российских отношений и к периоде после войны в Украине. Он отметил важность поддержки мирных инициатив, а не войн.

Об этом словацкий премьер заявил после встречи с послами США и России, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение словацкого правительства. Также Фицо упомянул об интересах Словакии, которые должны быть приоритетными.

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О чем говорил Фицо

Во время встречи с послами Робер Фицо обозначил им видение того, как должны развиваться словацко-американские и словацко-российские отношения. Он подчеркнул, что Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО. Соответственно, это влияет на внешнеполитические приоритеты страны.

С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, которые не всегда соответствуют политике единственно правильного взгляда, продвигаемого в Европейском Союзе,

– подчеркнул Фицо.

Он добавил, что приоритетом для него является защита и продвижение словацких национальных интересов, которые должны быть реализованы. По его словам, они предполагают поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине. Стратегию ЕС и США он назвал не срабатывающей.

"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений", – сказал премьер.

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