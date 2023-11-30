Словацкий премьер заявил о необходимости нормализовать отношения с Россией
Источник:Европейская Правда
Роберт Фицо призвал готовиться к нормализации словацко-российских отношений и к периоде после войны в Украине. Он отметил важность поддержки мирных инициатив, а не войн.
Об этом словацкий премьер заявил после встречи с послами США и России, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение словацкого правительства. Также Фицо упомянул об интересах Словакии, которые должны быть приоритетными.
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О чем говорил Фицо
Во время встречи с послами Робер Фицо обозначил им видение того, как должны развиваться словацко-американские и словацко-российские отношения. Он подчеркнул, что Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО. Соответственно, это влияет на внешнеполитические приоритеты страны.
С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, которые не всегда соответствуют политике единственно правильного взгляда, продвигаемого в Европейском Союзе,
– подчеркнул Фицо.
Он добавил, что приоритетом для него является защита и продвижение словацких национальных интересов, которые должны быть реализованы. По его словам, они предполагают поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине. Стратегию ЕС и США он назвал не срабатывающей.
"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений", – сказал премьер.
Другие заявления Роберта Фицо
- Премьер-министр Словакии заявлял, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров. Войну он называл "замороженным конфликтом", который якобы не сможет разрешить поставки оружия. Также Фицо отметил, что Словакия может оказывать только гуманитарную помощь.
- Парламент Словакии 21 ноября утвердил программу правительства Фицо. В нем предусмотрено прекращение военной помощи Украине. В начале ноября стало известно о блокирование 14-го пакета помощи, которое подготовило предыдущее правительство. Словакии Речь шла о сумме 40,3 млн евро.
- Словацкие перевозчики хотят с 1 декабря снова заблокировать движение на границе из Украины. Государственная пограничная служба просит водителей учесть такие осложнения, ведь на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. Причина блокировки – увеличение количества грузовиков, возникшее из-за закрытия пунктов пропуска между Украиной и Польшей.