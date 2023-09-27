Пророссийский реванш: Словакия может получить недружественного к Украине лидера
Источник:Bloomberg
На днях в Словакии должно пройти голосование в парламент страны. В предвыборной гонке принимает участие бывший премьер-министр Роберт Фицо, который пообещал уменьшить поддержку Украины.
Однако даже в случае победы партии экс-премьера, он не сможет создать правительство самостоятельно. Это будет коалиция, которая заставит Фицо договариваться.
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Реванш Роберта Фицо
30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы, на которых лидирует партия экс-премьера Роберта Фицо. Он дольше всех в истории занимал должность, но его уволили после массовых протестов в 2018 году. Политик лишился своей поддержки, однако война в Украине дала толчок к возрождению.
Роберт Фицо пообещал народу прекратить поддержку Украины и выступает против ее членства в НАТО, а также он назвал президента Словакии "американским агентом". На фоне последнего конфликта вокруг поставок украинского зерна, Фицо заявил, что в случае победы продолжит запрет.
Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран,
– заявил Фицо в апрельском интервью.
Несмотря на пророссийские настроения в стране, Словакия систематически помогала Украине противостоять агрессору. Государство направляло оружие, принимало беженцев, а также поддержало все санкции против России. Приход Роберта Фицо может все изменить. Действия бывшего премьер-министра могут вызвать реакцию за границей и привести к изоляции Словакии.
Экс-премьер предварительно имеет 20% поддержки, что на 3% больше, чем ближайший конкурент – партия "Прогрессивная Словакия". В марте разрыв достигал 5 процентных пунктов.
Нынешняя политика по Украине и России
- Словакия была одной из стран, продлившей эмбарго на украинское зерно, однако впоследствии пересмотрела свое решение. Вместе с Украиной она создаст общую систему лицензирования для торговли зерном, однако пока не завершится тестирование, запрет будет продолжаться.
- Словакия полностью отказалась от ядерного топлива из России, что является важным шагом для избавления от зависимости. Около 60% всей электроэнергии страна получает из атомных электростанций.
- В июне Словакия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Владимир Зеленский заявил, что это весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв.