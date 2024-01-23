Там абсолютно нормальная жизнь, – Фицо оскандалился новым заявлением на фоне обстрелов Украины
Источник:Refresher.sk
Во время пресс-конференции после выездного заседания правительства премьер-министр Словакии Роберт Фицо оскандалился новым заявлением о войне в Украине. Комментируя свой предстоящий визит, словацкий лидер заявил, что в Киеве "совершенно нормальная жизнь".
Сделал Фицо это заявление именно на фоне очередной ракетной атаки России по Украине. в том числе и на столицу. Однако премьер Словакии все равно выбрал для визита Ужгород.
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Очередное заявление Фицо
На пресс-конференции журналист решили поинтересоваться у Роберта Фицо, почему он встречается с украинским премьером в Ужгороде у словацкой границы, а не в столице. Он добавил, что это позволило бы увидеть войну в Киеве своими глазами. На что Фицо раздраженно ответил, что там "совершенно нормальная жизнь".
А вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы ведь не серьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь,
– заявил Фицо.
Словацкий премьер добавил, что не видит разницы – встречаться в Ужгороде или в Киеве.
Другой журналист вспомнил намек Фицо, что Украине придется отдать России часть территории, и спросил премьер, какую часть Словакии он бы отдал Москве. Однако Фицо не стал отвечать, заявив, что не разговаривает со СМИ, совладельцем которых является Джордж Сорос. После этого он покинул пресс-конференцию.
Пророссийские заявления премьера
- На днях словацкий премьер заявил, что Украина – "не суверенное государство Он цинично намекнул, что Киев стал зависим от США после 2014 года, то есть Революции Достоинства – по его мнению, действия России вполне "рациональны".
- Недавно Роберт Фицо заявил, что Украина якобы должна согласиться на территориальные уступки России. Он сказал, что должен быть "некий компромисс", ведь россияне не уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска
- В то же время Фицо сообщил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом Альянсе. По его словам, это будет означать начало третьей мировой войны. Также он подчеркнул, что Украина не получит от словацкой армии и государственных складов ни одного оружия.