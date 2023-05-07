У украинцев возникают дополнительные возможности: какая сейчас ситуация на рынке труда

С началом полномасштабного вторжения России рынок труда в Украине упал до самых низких показателей. Однако спустя год войны произошли положительные изменения, и теперь украинцам легче найти работу.

Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникации Work.ua Максим Пилипенко. Он отметил, что до войны на сайте Work.ua было более 100 тысяч вакансий, но во время вторжения количество драматически упало более чем в 10 раз – до 6 тысяч. Это минимальное значение, которое было зафиксировано.

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Конкуренция за работу снизилась

Затем, по его словам, ежемесячно количество вакансий росло.

Апрель 2023 года мы закончили с показателем в более 82 тысяч вакансий, что является фантастическим результатом роста. И рынок труда продолжает развиваться и демонстрировать оптимистические тенденции,

– объяснил Пилипенко.

Он отметил, что во время российского вторжения в Украину количество вакансий упало, но в то же время возросла конкуренция: на одну вакансию претендовало более 100 человек. И работу было найти трудно.

Сейчас, когда рынок труда в Украине возобновился более чем на 80%, конкуренция за работу снизилась. Сегодня есть менее 20 отзывов на вакансию. И это говорит о том, что сейчас работу найти уже легче,

– добавил он.

Директор по коммуникации Work.ua подчеркнул, что для работодателей возникают новые вызовы, связанные с дефицитом квалифицированных кадров. Этот дефицит имеет несколько причин:

большое количество людей уехало из Украины;

около миллиона человек находятся в рядах ВСУ и защищают Украину;

внутренне перемещенные лица переселились в западные области нашей страны.

"С восстановлением уровня труда, который достаточно высокий – 82 тысячи вакансий – это большое количество, работодателям будет достаточно сложно найти столько человек для того, чтобы их трудоустроить", – отметил собеседник.

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За год – с апреля – мая прошлого года и по сегодняшний день количество вакансий возросло более чем в 5 раз, а конкуренция за работу соответственно упала. Сейчас она находится на уровне до полномасштабного вторжения, когда был рынок соискателя, и он мог выбирать себе работу.

"Сегодня работа есть. Кроме того, возникают дополнительные возможности обучения, развития и финансового роста в тот момент, когда работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах", – подчеркнул Максим Пилипенко.

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