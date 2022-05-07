В Пологах ВСУ нанесли удар противнику: россияне были вынуждены оставить позиции
7 мая 2022 , 18:34Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Запорожской области оккупанты проводят активные бои. Они пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.
В Пологах ВСУ нанесли удар противнику
Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор врагу и не позволяют прорваться дальше, в частности, и в Пологах. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00.
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Так подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику.
ВСУ уничтожили часть вражеского вооружения и военной техники. Личный состав россиян покинул свои позиции.
Какая ситуация в Запорожской области
- Войска агрессора постоянно обстреливают Запорожскую область. 1 мая российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова. В результате атаки погибли двое мужчин.
- 3 мая кафиры обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Гуляйпольского района. В результате действий российской армии погибли двое местных жителей.
- Вооруженные Силы Украины дают отпор российским захватчикам. В Генштабе ВСУ 4 мая сообщили, что уничтожили более сотни россиян в Запорожье. Также наши защитники ликвидировали вражеский беспилотник.
- 6 мая российские военные в очередной раз обстреляли село Каменское на Запорожье. Значительная часть жителей уехала, однако есть и те, кто решил остаться в полупустой деревне – частные дома были повреждены.
- Россияне похитили и два дня пытали патриота Романа Семененко, после чего убили его. Это произошло во временно оккупированном городе.
- Российские оккупанты не дают забрать раненых и погибших украинских военных с поля боя на территории Запорожской области. При этом захватчики распространяют циничные фейки, что командирам ВСУ запретили забирать тела своих погибших бойцов.
- Между тем в общине Мелитополя разоблачили двух учительниц-коллаборанток. Женщины работают в Акимовской общине Мелитопольского района и пошли на сотрудничество с оккупантами – распространяют фейки и выполняют поручения захватчиков.
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