Родственные или личные связи, – активист о должности для Гогилашвили в МВД

После скандала заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал заявление на увольнение, которое поддержал Кабмин. Учитывая сомнительную биографию, замминистра он стал благодаря связям.

Об этом в эфире 24 канала сообщил активист, бывший председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын. Он подчеркнул, что назначение на должность Гогилашвили – полный провал моментов безопасности в структуре Министерства внутренних дел.

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Странные принципы назначения

По словам Синицына, должность, которую занимал чиновник – политическая, поэтому базовую проверку на риски он должен проходить обязательно. Однако, как подчеркнул активист, очевидно, что никто ничего не проверял и заместителем министра его назначили, основываясь на каких-то "совсем других принципах".

Видимо, это связано с родственными или личными связями. Никакого профессионализма, заслуг или реальных результатов не вижу,

– заявил Синицын.

Держался при 2 министрах

Кроме того, Синицын отметил, что Гогилашвили был заместителем министра при Арсене Авакове, а позже ему удалось сохранить должность и при Денисе Монастырском.

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"Он и еще один заместитель министра сохранили должности, когда других уволили. В то же время не уверен, что это была квота Монастырского, ему могли "спустить" решение, что Гогилашвили нужно оставить", – сообщил активист.

"Свой кадр"

По словам Синицына, Гогилашвили сможет легко избежать реальной и строгой ответственности. Кроме того, добавил, что будет интересно посмотреть, где окажется ексзаступник міністра через некоторое время.

Я не исключаю, что мы найдем его где-то в наблюдательном совете какого-то государственного предприятия, потому что это – "свой кадр",

– заявил Синицын.

Синицын рассказал, как Гогилашвили мог получить должность замминистра: смотрите видео

Скандал с Александром Гогилашвили