Размер залога уменьшили: Гринкевич встретит Пасху за решеткой
Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича. Однако суд уменьшил сумму залога за подозреваемого.
Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на адвоката Андрея Гуджала. В прошлый раз Гринкевичу также продлили пребывание под стражей на два месяца, а также уменьшили залог. Тогда сумма составляла 469 миллионов гривен.
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Продлен залог
Печерский суд Киева 12 апреля продлил меру пресечения Роману Гринкевичу. Суд постановил, что он будет находиться под стражей еще два месяца. В то же время также подозреваемому уменьшили размер залога на сто миллионов – до 393 миллионов гривен.
Андрей Гуджала сообщил, ходатайство на продление меры подавали прокуроры.
Что известно о деле Гринкевичей
- Романа Гринкевича, а также ряд лиц включая его отца Игорем Гринкевичем подозревают в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.
- Как отметила прокуратура, отец Романа, Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, штанов, рубашек. Они нанесли материальный ущерб на сумму в 934 миллиона гривен.
- Сначала задержали Игоря Гринкевича, а уже потом объявили в розыск его сына. Однако тот исчез. Его задержали правоохранители при попытке пересечения границы. Гринкевич убеждал, что не знал о розыске и имел выключенный телефон. Его отправили под стражу 22 января.