Размер залога уменьшили: Гринкевич встретит Пасху за решеткой

12 апреля 2024, 20:57
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Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича. Однако суд уменьшил сумму залога за подозреваемого.

Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на адвоката Андрея Гуджала. В прошлый раз Гринкевичу также продлили пребывание под стражей на два месяца, а также уменьшили залог. Тогда сумма составляла 469 миллионов гривен.

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Продлен залог

Печерский суд Киева 12 апреля продлил меру пресечения Роману Гринкевичу. Суд постановил, что он будет находиться под стражей еще два месяца. В то же время также подозреваемому уменьшили размер залога на сто миллионов – до 393 миллионов гривен.

Андрей Гуджала сообщил, ходатайство на продление меры подавали прокуроры.

Что известно о деле Гринкевичей

  • Романа Гринкевича, а также ряд лиц включая его отца Игорем Гринкевичем подозревают в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.
  • Как отметила прокуратура, отец Романа, Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, штанов, рубашек. Они нанесли материальный ущерб на сумму в 934 миллиона гривен.
  • Сначала задержали Игоря Гринкевича, а уже потом объявили в розыск его сына. Однако тот исчез. Его задержали правоохранители при попытке пересечения границы. Гринкевич убеждал, что не знал о розыске и имел выключенный телефон. Его отправили под стражу 22 января.

Автор: Дмитро Усик