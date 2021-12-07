Вопрос Украины и НАТО: Кулеба объяснил, в чем состоит цинизм Москвы

В украинском МИДе прокомментировали дерзкие заявления российских политиков об Украине и НАТО. Кремль требует гарантий того, что Североатлантический союз не будет расширяться на восток.

Процесс сбора европейских стран в поддержку членства Украины в НАТО продолжается. Он довольно сложный, объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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В чем состоит цинизм со стороны Москвы

Комментируя заявления о невступлении Украины в Альянс, глава МИД обратил внимание на абсурд и цинизм этой ситуации. По его словам, в Москве прекрасно понимают, что членство Украины в НАТО – это вопрос не "завтрашнего" дня, а, условно говоря, после завтрашнего. Впрочем, там требуют "уже сейчас им все гарантировать".

Кулеба о внеблоковом статусе Украины

Кулеба заметил, что приводил своим иностранным коллегам несколько простых примеров. В 2014 году, когда Россия ворвалась на Донбасс, Украина была внеблоковым государством. Такой статус был официально закреплен в законодательстве. "Мы уже немного забыли, что у нас тогда не было никакой интеграции в НАТО. Но это не остановило Россию от агрессии против Украины", – заметил Кулеба.

Нейтралитет не помог Молдове, – министр

. Закон о внеблоковом статусе Украины утвердил еще беглый президент Виктор Янукович. Его отменили в конце 2014 года.

Кулеба также упомянул, как в 1994 году Молдова провозгласила нейтралитет. Этот статус не разрешает стране иметь на своей территории военные базы других стран. Там надеялись, что это поможет урегулировать проблему с Приднестровьем. Глава МИД отметил, что тогда Кишинев пошел и по еще одному российскому требованию – прямой диалог с Приднестровьем. "При всей симпатии к молдавским коллегам, но ничем нейтралитет им в урегулировании конфликта не помог", – резюмировал чиновник.

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Кулеба говорит, что Россия хочет дискуссий

"Поэтому такой тезис (о невступлении Украины в НАТО – 24 канал) брошен. Безусловно, будет какое-то обсуждение. Это то, к чему стремится Россия – чтобы состоялась какая-то дискуссия", – подчеркнул Кулеба. В то же время, он подчеркнул, что будущее Украины будет решать исключительно украинский народ. По его словам, этот вопрос является принципиальным. Накануне глава МИД заявил, что Украина получит членство в НАТО, когда столицы трех стран-членов Альянса изменят свой взгляд на отношения с Киевом. Кого именно он имел в виду – чиновник не уточнил.

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