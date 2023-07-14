Пауки в банке стали жрать друг друга: как в России исчезают генералы

Правда, не только колет глаза, но и отправляет в отставку. Так называемый начальник российского генштаба Валерий Герасимов за один день уволил боевого генерала Ивана Попова. Все из-за правды, которую последний изложил в своем докладе.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он подробно объяснил суть конфликта генералов.

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Генеральская раздор

На днях стало известно, что Валерий Герасимов уволил командующего 58 оос России генерал-майора Ивана Попова. Все потому, что тот раскрыл правду о российской армии. Бардак, раздор, "шатания" и огромные проблемы – подчеркнул Попов.

"Еще он отметил отсутствие контрбатарейной борьбы со стороны России, станций артиллерийской разведки (что хорошо для нас) и как следствие гибели оккупантов. То есть наша артиллерия работает по врагу и наносит ему потери. Попов поднимает вопросы ротации, потому что там у них билет в один конец: прибыл и пока не убили, или не ранили", – процитировал заявление генерала военный эксперт.

Олег Жданов об отставке российского генерала: смотреть видео

Правда совсем не понравилась Герасимову и он за один день "предательски" отправил в отставку Попова. Он очень из-за этого обиделся, даже записал голосовое сообщение, где охарактеризовал такой поворот событий "ударом с тыла" и "обезглавлением армии в самый трудный момент".

Ура, пауки в банке начали грызть друг друга. Грызите, убивайте, разваливайте вертикаль управления и деморализуйте войска. Полный вперед,

– иронически призвал Жданов.

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