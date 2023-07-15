Армия "потерянных": куда исчезли 13 российских генералов

В России все еще не могут найти Сергея Суровикина. Он исчез с публичных радаров после мятежа Пригожина. До сих пор о его местонахождении неизвестно. Всего в России уже 13 таких "потерянных" генералов.

Такую цифру 24 Каналу озвучил оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, к чему могут привести такие исчезновения.

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Черная дыра, а не страна

В России исчезают не просто генералы. В списке "потерянных" целый заместитель российского министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Компанию ему составляет и заместитель начальника генштаба Владимир Алексеев.

"Вина Алексеева, как и Евкурова, заключалась в том, что он посидел на одной скамейке с Пригожиным. Когда Пригожин сказал: выдайте мне Шойгу, Алексеев ему ответил: так забирайте, кому он надо. И потом он исчез. Все они куда-то исчезают. Черная дыра, а не страна", – сказал оппозиционный журналист.

Игорь Яковенко об исчезновении российских генералов: смотреть видео

Один толчок к краху

После такого массового исчезновения высшего военного руководства страны возникает вопрос, кто же вообще будет руководить Россией. Но, по мнению Яковенко, в стране-агрессоре руководить уже нечем и некому, потому что она доживает по инерции. Сейчас важен один толчок, который приведет к ее краху.

Я думаю, что деоккупация Крыма станет таким толчком и все это начнет разваливаться. Все 400 тысяч (военных – 24 Канал) или сколько их останется, вернутся, вылезут из окопов и пойдут на Москву. Такое было в прошлом веке, такую сцену мы увидим и сейчас,

– добавил он.

В России исчезают генералы: основные новости