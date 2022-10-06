Призваны 100 тысяч, – в ГУР рассказали о преувеличении результатов мобилизации в России

Накануне министр обороны Шойгу заявил, что Россия уже мобилизовала более 200 тысяч граждан. Впрочем, украинские разведчики утверждают, что оккупационное командование преувеличивает.

Реальное количество мобилизованных захватчиков далеко не соответствует заявлениям Сергея Шойгу. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Сколько россиян действительно мобилизовали

Россия призвала только более 100 тысяч. Впрочем, точных цифр наша разведка пока не раскрывает. Юсов подчеркнул, что оккупанты вообще не отработали логистику. В основном новомобилизованных действительно не могут оперативно обеспечить даже самым необходимым: одеждой, едой и т.д. Однако это не значит, что проблему не решат вообще. Возможно, позже ситуация изменится.

Но, по состоянию на данный момент, это точно не "вторая армия мира" и на нее не похожа,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Также представитель разведки отметил, что в России до сих пор остается очень много техники. Впрочем, пока неясно, насколько она готова, в каком состоянии будет после расконсервации, научат ли мобилизованных ею пользоваться.

4 октября российские СМИ распространили заявление Шойгу. Он утверждал, что мобилизовали более 200 000 граждан. Будто бы они будут проходить обучение на 80 полигонах.

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Частичная мобилизация в России: что известно

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Сразу после этого россияне начали массово бежать за границу. Некоторые выходили на протесты, их подавляли силовики.

Очереди на границе с Грузией были видны из космоса. Военкоматы начали устанавливать мобильные пункты призывников. Они уже работают на границе с Грузией, Эстонией, Латвией и Финляндией. Однако это не помешало бегству около 1 000 000 россиян.

Тем, кого мобилизовали, приходится самостоятельно покупать одежду и спальные мешки. Россияне постоянно ноют, что у них нет ни что есть, ни где спать.

Командование советует для остановки кровотечения использовать тампоны, а раны заматывать лавашем. По словам командиров, турникеты могут только навредить.

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