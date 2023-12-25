Ликвидация Кивы кое-что изменила: панические настроения "подтачивают" путинский режим
Постоянные склоки и мятежи, похоже, придают уверенности Владимиру Путину, однако не его окружению. В российском обществе нарастают ощущения неопределенности и хаоса, в том числе среди элит.
Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он сказал, что внутреннюю ситуацию в России поглощает паника.
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Что может создать конфликт среди элит России
По мнению Сазонова, когда Владимир Путин умрет и не будет "сознательного" преемника, в России начнется серьезный конфликт между элитами: Кавказ, Якутия, Татарстан и другими. Даже окружение кремлевского руководителя рассматривает такой сценарий и сделает все, чтобы он не реализовался.
"То, что Путин выглядит уверенным – это такое. Его окружение не выглядит уверенным после блестящей операции СБУ по ликвидации Ильи Кивы, охраняемого в Подмосковье после ликвидации некоторых коллаборантов. Там немного паника на России. Их догоняет наказание от украинцев еще до окончания" войны", – заметил военнослужащий ВСУ.
Панические настроения серьезно "подтачивают" путинский режим. Путин может сколь угодно говорить, что "все хорошо" и "СВО происходит по плану". Однако неудачи наблюдаются не только на фронте в Украине, но и непосредственно в кулуарах Кремля. Такое несоответствие порождает неуверенность в словах российского "вождя", которое расшатывает правление Владимира Путина.
Новости России: главное
- 25 декабря стало известно, что в России отравили пропагандиста Антона Красовского, который призывал убивать украинских. Кто именно за этим стоит, пока неизвестно. Сам Красовский в своем телеграм-канале написал, что в начале недели ему стало плохо, потерял сознание.
- 25 декабря жители русского города Ейск сообщили о громком взрыве. В городе расположен большой военный аэродром, ранее уже становившийся целью ВСУ. Россияне жаловались в соцсетях, слышавших сильный грохот. оккупанты волнуются, чтобы это был не самолет.
- 24 декабря в Сочи прошел сильный ураган. Сообщается об одном погибшем – на прохожего упало дерево, он скончался на месте. В общей сложности ветром повалено более 80 деревьев. 11,8 тысячи местных жителей остались без света в результате повреждения электросетей. Как минимум на 11 домах повреждена кровля.