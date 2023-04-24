Будут одевать в ватники: какие проблемы у России с человеческими ресурсами и обеспечением
России не хватает человеческого ресурса на фронте. Об этом свидетельствует несостоятельность врага продвинуться дальше 30 километров на восточном плацдарме. Более того, оккупанты только восстанавливают потери, а не усиливают свои подразделения.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. Он назвал вероятную причину такого положения вещей.
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"Ресурса (россиянам – 24 Канал) не хватает, потому что они бы уже достигли той стратегической цели, которую ставили. Это ликвидация украинской государственности и возвращение всей Украины в геополитическое лоно нового московского империализма", – сказал спикер.
Восстановление потерь
По словам военного эксперта, оккупанты могут ставить в бой около 20 тысяч личного состава в месяц. Приблизительно столько же человеческого ресурса в указанный период ликвидируют украинские защитники.
"Они (россияне – 24 Канал) не могут выйти на показатели, позволяющие пройти восточный плацдарм. Ресурс у них есть, он велик и этого нельзя отбрасывать. Но он начал буксовать. Чтобы усиливать свои подразделения, им нужно выходить на 25 – 30 тысяч в месяц. Но это не однодневная задача", – отметил Черник.
Петр Черник о состоянии российской армии: смотреть видео
Не готовы к войне
Россияне оказались не готовы к войне. Военный эксперт подчеркнул, что они действительно планировали захватить Украину максимум за неделю. Поэтому сейчас проблемы даже с обмундированием.
16 центров подготовки сейчас развернуто, но их недостаточно. В прошлом году была информация, что до 1,5 миллиона комплектов одежды исчезло на складах. А кто-то из их депутатов сказал, что "пора одевать в ватники". Относительно организации логистики тоже проблемы нарастают со дня на день,
– сообщил Черник.
Впрочем, он подчеркнул, что пока рано радоваться.
"Не будем поднимать эмоциональную планку, что все у них рухнуло. Процесс катастрофы начался, но эта агония может длиться достаточно долго", – предположил эксперт.
Состояние российской армии: последнее
- Через год полномасштабного вторжения военно-политическое руководство России собственноручно уничтожило армию. Теперь она мощная только на бумаге.
- Чтобы восполнить потери на фронте, оккупанты хотят собрать еще до 400 тысяч военных. При этом свою "кампанию" они позиционируют не как мобилизацию, а "привлечение добровольцев, профессиональных кадров".
- О проблемах с человеческими ресурсами свидетельствует и то, что страна-агрессор отправила на учения в Беларусь 15 тысяч мобилизованных из 150 тысяч.
- На 23 апреля украинские защитники ликвидировали 690 захватчиков. В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 186 420 своих военных. Однако реальное количество потерь может быть в разы больше, поскольку подсчет усложняют боевые действия.