Патрушев пригрозил уникальным оружием, которое якобы способно "уничтожить США"

В Совбезе России начали бредить и угрожать "уникальным оружием". Оно якобы способно "уничтожить даже Америку".

Такое заявление пробормотал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Таким образом, страна-террорист продолжает угрожать западным странам.

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В России пригрозили США "уникальным оружием"

В России есть уникальное оружие, которым оно способно уничтожить любого противника, в частности США, в случае угрозы своему существованию,

– заявил Патрушев.

По его словам, мнения американских политиков о том, что Россия на превентивный ядерный удар США ответить не сможет – "недальновидное и опасная глупость".

Помимо этого, Патрушев подчеркнул, что Россия после распада СССР якобы "провела работу над ошибками" и поэтому сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".

К тому же в России в очередной раз завопили, что США якобы сейчас пытаются "придушить" Россию, а дальше "возьмутся за Китай". Патрушев считает, что Запад "серьезно просчитался", рассчитывая на крах экономики страны-агрессора и рост протестных настроений в результате санкций.

Также секретарь Совбеза добавил, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению со стороны Запада.

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