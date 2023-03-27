Патрушев пригрозил уникальным оружием, которое якобы способно "уничтожить США"
В Совбезе России начали бредить и угрожать "уникальным оружием". Оно якобы способно "уничтожить даже Америку".
Такое заявление пробормотал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Таким образом, страна-террорист продолжает угрожать западным странам.
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В России пригрозили США "уникальным оружием"
В России есть уникальное оружие, которым оно способно уничтожить любого противника, в частности США, в случае угрозы своему существованию,
– заявил Патрушев.
По его словам, мнения американских политиков о том, что Россия на превентивный ядерный удар США ответить не сможет – "недальновидное и опасная глупость".
Помимо этого, Патрушев подчеркнул, что Россия после распада СССР якобы "провела работу над ошибками" и поэтому сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".
К тому же в России в очередной раз завопили, что США якобы сейчас пытаются "придушить" Россию, а дальше "возьмутся за Китай". Патрушев считает, что Запад "серьезно просчитался", рассчитывая на крах экономики страны-агрессора и рост протестных настроений в результате санкций.
Также секретарь Совбеза добавил, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению со стороны Запада.
Ядерные угрозы России: последние новости
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- Кроме этого, Китай выступил против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Там считают, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их.