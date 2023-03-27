Таку заяву пробурмотів секретар Радбезу Росії Микола Патрушев, пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. У такий спосіб країна-терористка продовжує погрожувати західним країнам.

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У Росії пригрозили США "унікальною зброєю"

У Росії є унікальна зброя, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, зокрема США, у разі загрози своєму існуванню,

– заявив Патрушев.

За його словами, думки американських політиків про те, що Росія на превентивний ядерний удар США відповісти не зможе – "недалекоглядна і небезпечна дурість".

Окрім цього, Патрушев наголосив, що Росія після розпаду СРСР буцімто "провела роботу над помилками" і тому зараз "може забезпечити як внутрішню стабільність, так і безпеку від загроз ззовні".

До того ж у Росії вкотре заволали, що США нібито зараз намагаються "придушити" Росію, а далі "візьмуться за Китай". Патрушев вважає, що Захід "серйозно прорахувався", розраховуючи на крах економіки країни-агресорки і зростання протестних настроїв унаслідок санкцій

Також секретар Радбезу додав, що Росія начебто "виважено ставиться" до санкційного тиску з боку Заходу.

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