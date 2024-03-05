По всей России 6 марта будут проверять систему оповещения: причина удивит
Российское МЧС проведет проверку системы оповещения населения по всей территории страны-агрессора. Планируют сделать это 6 марта.
Оккупанты включат сирены, громкоговорители и не только. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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В России проверят систему оповещения
Во вражеском ведомстве заявили, что по всей России 6 марта будут проверять систему оповещения населения. В частности, прозвучит сигнал "Внимание всем!", заработают сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радио будут замещены специальной информацией.
Оккупанты заявили, что проверка систем оповещения пройдет в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий якобы "от паводков и природных пожаров".
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В Екатеринбурге произошел взрыв на подстанции, питающей 3 военные предприятия
- Заметим, что едва ли не ежесуточно в России цветет "хлопок". Так, поздно вечером 1 марта в Екатеринбурге прогремел взрыв на подстанции "Калининская".
- Официально оккупанты заявили, что причиной взрыва якобы стала неисправность электрооборудования, впрочем, в сети сообщили о заложенной взрывчатке.
- Интересно, что эта электроподстанция питает 3 оборонные заводы агрессора.
- Представитель ГУР рассказал, что у оккупантов продолжается деградация инфраструктуры. Подчеркнул, то, что взрывается в России, – ответственность, в частности, российской власти.
- "Но на этой территории есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить как можно скорее в единственный законный способ вооруженной борьбы против кровавого путинского режима", – подчеркнул Андрей Юсов.