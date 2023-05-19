Попытки продолжатся, – Жданов о цели России уничтожить ЗРК Patriot
Россия увеличила количество ракетных ударов по Украине в последние недели. Это совпало с поступлением в Украину системы ПВО Patriot, в которую россияне пытаются попасть.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, комплекс спроектирован так, что должен защищать и сам себя.
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Россияне постараются в дальнейшем поразить систему ПВО Patriot, чтобы как-то оправдать свои неудачные попытки. В то же время, Жданов говорит, что им это не удастся.
"Дело в том, что они проиграли первое сражение, пытаясь сбить Patriot. Этим мы "переквалифицировали" ракету "Кинжал" с гиперзвуковой на обычную баллистическую, а это очень сильный удар по имиджу России", – рассказал военный эксперт.
Олег Жданов о вероятности попадания в систему ПВО Patriot: смотреть видео
Из видео, которое распространили российские пропагандисты о якобы попадании в Patriot, видно, что ракету сбили, но она могла сдетонировать уже в падении или в том месте, куда приземлилась. Это могло быть место не вблизи комплекса, а чуть дальше. Соответственно обломками задело сам комплекс.
На этом же видео видно, что взрыв произошел чуть-чуть в стороне от места сбития. К тому же не факт, что повреждение нанес именно "Кинжал",
– добавил Жданов.
Что известно о попытках россиян уничтожить ЗРК Patriot
- 16 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Впервые оккупанты использовали сразу 6 ракета Х-47М2 "Кинжал". Все они были направлены на Киев, чтобы уничтожить зенитно-ракетный комплекс Patriot. Однако добиться результата оккупантам не удалось.
- В Пентагоне заявили, что одна система Patriot в Украине была повреждена, но теперь ее починили и она полностью в рабочем состоянии.
- По оценкам американского Института изучения войны, с 19 апреля по 14 мая этого года россияне нанесли по меньшей мере 10 массированных ударов по Украине.