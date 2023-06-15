Жажда убийства поставлена на поток: в России работает пункт сбора призывников, но есть нюанс

В России упростили бюрократические процедуры для потенциальных призывников. Теперь желающие идти на верную смерть могут собраться в одном пункте, получить все необходимые справки и прямо с порога уехать на фронт. Об этом пропагандистка Маргарита Симоньян даже сняла рекламный ролик. Но есть несколько нюансов.

Их на стриме 24 Канала обсудили ведущая Екатерина Соляр и журналист-международник Алексей Бурлаков. Они отметили самое интересное.

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"Дьявол кроется в деталях"

17 минут российская пропагандистка пыталась расхваливать специально созданный пункт призывников. Но с первых же минут из уст Симоньян выливается несколько рекламных вбросов. В частности, по поводу действующего московского мэра.

Там интересны детали, в которых кроется дьявол. Она говорит: ну это сделал Собянин. То есть рекламка Собянина прошла, который подал документы и будет баллотироваться на следующий срок. Реклама госуслуг была и здесь пошли актеры,

– отметил Бурлаков.

Актеров российские пропагандисты тоже подобрали соответствующих: молоденьких и вроде бы мотивированных. Один из таких, немного забывавший слова во время интервью, 18-летний юноша, который не хочет проходить срочную службу, а сразу стремится на передовую. Симоньян, кстати, в наигранном шоке от этих слов.

"Мальчика подобрали "смазливого", но он не похож на тех, кто попадает в плен – вагнеровцев и других", – отметила еще один нюанс Екатерина Соляр.

Алексей Бурлаков о рекламе пункта сбора добровольцев от Симоньян: смотреть видео

Алексей Бурлаков также отметил стиль съемки – пропагандисты не поскупились даже на дрон. Сам пункт сбора доброльцев заполнили волонтерами, чтобы никто из призывников точно никуда не сбежал.

"Кажется, что вот эта жажда убийства поставлена на поток", – добавил журналист.

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