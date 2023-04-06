Как страна-террорист может возглавлять Совбез ООН, – Данилов про выступление Львовой-Беловой

Великобритания заблокировала трансляцию неформальной встречи Совбеза ООН на счет украинских детей. Там выступала так называемая российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд. Но всех похищенных Россией украинских детей обязательно вернут.

Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что так называемая российская детская обмудсменка гордилась воровством украинских детей. Отметим, что Лондон сделал все, чтобы выступление Львово-Беловой не было доступно на широкую публику.

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"Когда эта женщина, какое она вообще имеет право принимать в этом участие, как она сама есть воровка, укравшая, непосредственно, наших детей?" – возмутился Данилов.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны, современный мир стал немного странным, с учетом того, что Россия с начала апреля председательствует в Совбезе ООН.

Как страна-террорист может возглавлять Совбез ООН? Объясните, пожалуйста, это любому гражданину на Земле, как это вообще может быть,

– сказал он.

Алексей Данилов уверен, что сейчас мир прошел этот период после Второй мировой войны и входит в другую стадию.

"Когда нужно менять все эти уставные нормативные документы, когда их нужно переводить в соответствие со справедливостью, прежде всего. Вот, я думаю, что такое время пришло", – отметил он.

Секретарь СНБО убежден, что все попытки россиян таким образом там манипулировать будут ничтожны.

"Мы обязательно вернем всех наших детей домой к своим семьям. У кого их, к сожалению, нет, с учетом того, что их убили эти террористы, они обязательно здесь найдут убежище", – рассказал он.

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Нонсенс Путина

Данилов возмущен и называет нонсенсом то, что Владимир Путин, который убил по приказу украинских детей, до сих пор рукопожатный в мире.

Эта мерзость убила 500 детей. И никто в мире не хочет об этом говорить и поднимать этот вопрос. С ними ведут какие-то переговоры, жмут ему руку, о чем-то с ним разговаривают телефоном или очно,

– сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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