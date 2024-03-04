Подрыв моста в России сломал логистику врага: военная сводка от Свитана

В Самарской области России в результате подрыва поврежден железнодорожный мост. Это существенно повлияет на поставки противником боеприпасов на фронт.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала предположил, что в данной операции могли использоваться возможности местных освободительных групп.

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Подрыв моста в России

Свитан отметил, что рядом с мостом в российском городе Чапаевск, который был взорван утром 4 марта, расположен завод по производству боеприпасов. Следовательно, через этот мост поставлялись инженерные боеприпасы на фронт.

Потому выполнили задачу по меньшей мере по слому логистики,

– сказал полковник запаса.

По его мнению, в данном случае могли использоваться возможности освободительной армии Татарстана. Такие группы участвуют в процессе уничтожения всего российского военного имущества, где это возможно.

Ведь, заметил он, такие местные группы знают, как лучше всего вывести из строя, в том числе и логистику оккупантов. А наше Главное управление разведки контролирует эти процессы по крайней мере в информационном потоке.

Чем для россиян невыгодно положение в Крынках

Полковник запаса отметил, что левый берег Херсонской области для захватчиков является наиболее неудобной линией фронта. В Крынки им, в частности, далеко везти снаряды.

Поэтому в Крынках у россиян самое худшее положение даже в обороне,

– отметил Свитан.

Оккупантов же, заметил он, бросают там наступать. А это означает, что у них у Крынок должно быть в 3 – 5 раз больше боеприпасов и техники, которую довольно проблематично обслуживать из-за того, что в любой момент может по ним прилететь.

Поэтому, по словам военного эксперта, у оккупантов в районе Крынок практически по всему проигрышные позиции, хотя они сейчас и пытаются там давить.

Какая особенность авиабомб AASM Hammer

Свитан рассказал, что авиабомба AASM Hammer, которые Франция ежемесячно обещала поставлять Украине по полсотни, имеет стартовый ускоритель. Этот пороховой ускоритель делает из нее, так сказать, ракету. То есть эта авиабомба может проходить определенное расстояние в ракетном режиме.

Он пояснил, что самолет может сбросить ее с высоты 300 – 500 метров и благодаря пороховому ускорителю авиабомба AASM Hammer пройдет в горизонте определенное расстояние и через 20 километров выполнит боевую задачу.

По его словам, если же ее сбрасывать с высоты более 10 километров, разогнать до околозвуковой скорости, то эта авиабомба еще 70 километров пропланирует и выйдет в точку поражения. Точность попадания может иметь отклонение всего несколько метров.

То есть очень точная авиабомба, которая выполняет боевую задачу,

– сказал летчик-инструктор.

По его словам, в целом есть разные AASM Hammer – от 250 килограммов до 1 тонны. Соответственно, будет разная дальность планирования авиабомб.

Свитан добавил, что сбрасывать ее может любой самолет, у которого есть подвес. Начало ее использования в Украине свидетельствует о том, что, вероятнее всего, уже в ближайшее время нашими французскими партнерами будут организованы такие рутинные поставки.

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