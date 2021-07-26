В России заблокировали сайт Навального и его соратников
Источник:телеграм команды Навального
Роскомнадзор заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального, а также нескольких его соратников. При попытке зайти на страницы с территории России появляется сообщение о блокировке.
Доступ к сайту Навального ограничили на основании запроса прокуратуры. Согласно местному законодательству, страницы заблокировали из-за призывов к беспорядкам, распространения фейковой информации и материалов международных организаций, которые являются нежелательными в России.
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Какие еще сайты заблокировали
Роскомнадзор заблокировал сайт Фонда борьбы с коррупцией, "Свободу Навальному", профсоюза "Альянс врачей", 39 региональных штабов оппозиционера и другие.
Также доступ ограничили к сайтам соратников Навального. Речь идет о Леониде Волкове, Любови Соболь и Олеге Степанове.
Стоит заметить, что с территории Украины доступ к сайту Навального не заблокирован.
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Дело Навального: что стоит знать
- Алексей Навальный после отравления "Новичком" долго лечился в Германии. Однако в январе 2021 года он решил вернуться в Россию.
- Сразу после прибытия оппозиционера задержали в аэропорту. Впоследствии его приговорили к 3 годам заключения. С учетом пребывания под домашним арестом, Навальный должен находиться в колонии 2 года и 8 месяцев.
- Владимир Путин считает, что Навальный все делал для того, чтобы его задержали и потом отправили за решетку. Он также намекнул, что именно разоблачительные материалы оппозиционера повлияли на арест.
- Навальный рассказал об обысках в исправительной колонии. По словам оппозиционера, его свидания с адвокатом невозможны без "полного обыска, то есть с раздеванием догола".