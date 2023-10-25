Есть интересная деталь: почему видео Шойгу "с фронта" постановочное

Утром 25 октября опубликовали видео, что якобы глава минобороны России Сергей Шойгу посетил фронт в Украине. Однако его видео в вертолете и якобы в зоне боевых действий постановочное.

На видео есть деталь, которая четко доказывает, что на самом деле Шойгу не летал в зону боевых действий. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Шойгу боится

Иван Ступак отметил, что Шойгу не станет посещать фронт в Украине из-за страха за собственную жизнь. Скорее всего, видео снимали на территории России. Цель таких роликов – показать россиянам, что министр обороны активен, что-то делает и вообще жив.

Показывали видеоряд, как Шойгу летит в вертолете. А попробуйте в вертолете пообщаться без гарнитуры. Там же стоит неописуемый шум. Шойгу сидит без гарнитуры, наушников и свободно разговаривает. Это просто была постановка,

– убежден он.

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