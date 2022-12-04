В России возник дефицит боеприпасов к "Смерчам" и "Ураганам": кто может их предоставить

Предоставить боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Смерч" и "Ураган" россиянам могут их среднеазиатские сателлиты из стран ОДКБ. Похожая ситуация уже была в сентябре 2022 года.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Иван Киричевский. Он считает, что у стран ОДКБ могут быть остатки вооружения от бывшей советской армии. А в России эти снаряды нужны буквально на вчера.

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Как рассказал Киричевский, в сентябре 2022 года у стран ОДКБ Москва просила 203-миллиметровые снаряды к самоходной пушке 2С7 "Пион".

В то же время эти страны нельзя считать перспективным источником усиления снарядами российской армии.

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Как считает военный обозреватель, Кремль специально пытался свести подчиненные армии стран-участниц ОДКБ к низкому и символическому уровню.

Чтобы это было что-то похожее на украинскую армию образца 2013 года со всеми коннотациями,

– сказал Киричевский.

По его мнению, учитывая, что страны ОДКБ имеют максимум 10 тысяч солдат в своих армиях, можно только представить, насколько мало у них вооружения.

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Киричевски уверен, что даже если страны ОДКБ решат помочь России и отдать остатки боеприпасов к "Смерчам", то много они не напасутся.

Вполне возможно, что таким образом россияне просто попытаются выиграть время, прежде чем смогут возобновить производство собственных реактивных снарядов к "Смерчам",

– считает Киричевский.

Он отметил, что ранее россияне кичились тем, что запускают производство управляемых реактивных снарядов, в частности реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г".

А здесь им приходится возвращаться к более примитивным изделиям, таким как советские неуправляемые снаряды,

– подытожил главный редактор Defence Express.

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