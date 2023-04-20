Вместо дров: в России жене оккупанта, который воюет в Украине, власти подарили два билета в цирк
Российские власти продолжают замыливать глаза своим жителям, а женам оккупантов делают "неожиданные сюрпризы". Так, недавно одной из них привезли два билета в цирк.
Это произошло в российском городе Карачаево-Черкессии. Жена захватчика, воюющего в Украине, получила вместо дров два билета в цирк. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России жене оккупанта подарили билеты в цирк
Как оказалось, у жены террориста нет дома ни душа, ни ванны, а моется она в бане. Женщина живет вместе с двумя инвалидами первой группы и 10-летним ребёнком.
Сначала жене захватчика обещали привезти дрова, однако власти ей подарили всего два билета на цирковое представление. К тому же женщине сказали, что дров она может и не дождаться.
Глава сельсовета Сергей Корнев, подаривший Никифоряк вместо дров билеты в цирк, сказал, что дров, возможно, и не будет. В то же время глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов неоднократно отмечал, что помощь семьям мобилизованных – приоритетное направление действий региональных властей,
– отметили в росСМИ.
Другие забавные случаи в России
- Ранее в Дагестане родственникам погибших на войне против Украины оккупантов подарили тортики и цветы. Местные власти поблагодарили убитых горе матерей за сыновей, которые "служили в интересах родины".
- В Ленинградской области родным погибших на войне ко дню российского защитника отечества подарили пену для бритья и шампунь.
- Кроме этого, администрация Владивостока вручила женам "двухсотых" террористов колбасные наборы.
- А в селе Алдан-Маадир семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей.
- Пропагандисты писали, что мать одного из "двухсотых" мобилизованных пожаловалась администрации Красноармейского района на "бытовую проблему" – оторванную ветром дверь. И "без лишних разговоров" ей установили новые.