В Кривом Роге ночью снова раздавались взрывы: есть попадание в промышленный объект

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. На этот раз под ударом снова оказался Кривой Рог.

Ночью 21 октября в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами.

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Обошлось без пострадавших

Оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры. На месте загорелся пожар, однако его оперативно потушили.

Прошло без погибших и пострадавших,

– говорится в сообщении.

Враг также атаковал Кривой Рог накануне вечером. Тогда россияне попали по дачному кооперативу. Есть информация о погибшем. По уточненным данным, тогда в результате обстрела повредили три дома.

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