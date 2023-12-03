Оккупанты попали в многоэтажку и две больницы в Херсоне: уже известно о жертве

Россия не оставляет в покое прифронтовые города. На этот раз под ударом врага снова оказался пригород Херсона.

Россияне 3 декабря попали в многоэтажку в Херсоне. Известно об одном погибшем.

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Есть пострадавшие

В результате вражеских обстрелов один человек погиб. Также сообщили, что семь человек были ранены.

Им оказывают медицинскую помощь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, информация до сих пор уточняется, так что количество пострадавших и погибших может возрасти.

Армия России ударила по многоэтажке с территории временно оккупированного левого берега Херсонской области.

Также россияне нанесли удар по двум медицинским учреждениям города. По предварительной информации, жертв нет.

Россия накрывает Херсон огнем