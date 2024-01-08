Россия запустила ракеты, есть угроза массированного обстрела: хронология 684 дня войны

Россия не останавливает попыток захватить украинские территории. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор по всем направлениям фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 684 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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