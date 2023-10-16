Россия активно штурмует Авдеевку: в ГУР назвали цель оккупантов

Российские военные уже несколько дней проводят активные наступательные действия в районе Авдеевки. Россияне вроде бы хотят выйти на административные границы Донецкой области до конца 2023 года, однако это не единственная цель врага.

Наступая на Авдеевку, Россия хочет расконцентрировать украинские войска. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ штурмуют возле Бахмута, а россияне снова атакуют Авдеевку: карта боев за 16 октября

Россия пытается заставить Украину перебросить силы под Авдеевку

Как сказал Юсов, украинские силы продолжают наступательные операции и продвигаются на нескольких направлениях. В свою очередь россияне принимают меры, чтобы остановить продвижение украинских сил.

В качестве примера он привел бои за Авдеевку, сказав, что Россия пытается заставить Украину перебросить свои подразделения под этот город.

Вместе с тем враг не просто ждет, пока мы будем освобождать наши территории, а пытается принимать меры. Те же события вокруг Авдеевки. С целью расконцентрировать, рассредоточить, перегруппировать наши силы. С целью заставить перебросить наши подразделения туда,

– заявил Юсов.

Представитель разведки добавил, что ГУР не будет комментировать ближайшие планы Сил и обороны. Однако, по словам Юсова, стратегия – деоккупировать Юг, в частности перерезать сухопутный коридор в Крым, и освободить Восток.

Что известно о боях в районе Авдеевки