Россия атаковала дронами: в Днепровском районе есть попадание по инфраструктурному объекту

4 сентября 2023, 07:38
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Сергей Лысак

Утром 4 сентября Россия атаковала Днепропетровщину беспилотниками. К сожалению, есть попадание по инфраструктурному объекту.

Таким образом, утро для жителей Днепропетровщины началось с вражеской атаки. В то же время силы ПВО отработали мощно.

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Что известно об утренней атаке Днепропетровщины

Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем, утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ВзК "Восток".

Однако есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Сейчас последствия уточняются.

Предварительно, без погибших и пострадавших,
– отметил Лысак.

Ночная атака беспилотниками

  • Ночью 4 сентября силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство беспилотников, окончательные цифры будут опубликованы позже. К сожалению, было попадание в гражданскую инфраструктуру, повреждены здания. О пострадавших пока нет информации, сообщила Наталья Гуменюк.
  • Позже стало известно, что оккупанты направили ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области. 17 дронов были сбиты силами ПВО, но есть и попадания. Повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Информации о пострадавших нет.

Россия цинично обстреливает Днепропетровщину: последние новости

  • В ночь на 28 августа в ряде областей объявляли тревогу. В Воздушных силах сообщали о работе ПВО в Днепропетровской области.
  • Напомним, что накануне враг направлял тяжелую артиллерию в Никополь. За день – четыре раза. Выпустил более 20-ти снарядов. Попал по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Из-за обстрелов произошло два возгорания. Горела трава. Впрочем, огонь потушили.
  • 3 сентября под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады". Всего выпущено более 30 снарядов. Повредили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Повреждены четыре автомобиля, один – уничтожили. К счастью, людей не задело.
  • Кстати, 2 сентября ВСУ "минуснули" один вражеский беспилотник. Его сбили в небе над Криворожским районом. Эта отличная работа защитников из ВзК "Восток".

Автор: Софія Ропан