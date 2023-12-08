Россия снова ударила по Харькову: есть разрушения и пострадавшие

Россия продолжает атаковать мирные города Украины. В ночь на 8 декабря под прицелом врага оказался Харьков.

Оккупанты около 4 утра нанесли 6 ударов по Харькову. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах.

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Предварительно, враг применил С-300

В результате обстрела несколько человек травмированы.

Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте.

Еще один раненый – 25-летний мужчина с взрывными травмами. Его госпитализировали в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

Россия кроет Харьковщину огнем