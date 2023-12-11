Повреждены крыши, выбиты окна и двери: власти Киева распространили фото последствий атаки баллистики
Источник:Николай Калашник
Враг атакует города Украины, нарушая законы войны, в результате чего страдают люди и инфраструктура. В частности, появились кадры последствий ночной атаки на Киев.
Важно, что у ночь на 11 декабря российские оккупанты выпустили не простые ракеты, а баллистические. Первый заместитель председателя Дарницкой районной военной администрации распространил фотографии последствий падения обломков воздушных целей.
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Как выглядит Киев после ночной атаки
Чиновник Николай Калашник отметил, что части сбитых баллистических ракет упали в Бортничах – это микрорайон на левом берегу столицы. В то же время, по его словам, на места происшествия выехали правоохранители и взрывотехники.
Повреждение и разрушение в результате удара по Киеву / Фото Дарницкой РВА
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также рассказывали о последствиях атаки. Там уточнили, что взрывной волной были повреждены окна частного дома.
Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не обнаружен. Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла,
– говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что на местах происшествия работали 10 спасателей и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления России.
Последствия ракетной атаки на Киев / Фото ГСЧС, СМИ
Больше об ударе баллистикой по столице
- Тревога в Киеве прозвучала в 04:15, 11 декабря. Впоследствии местные слышали взрывы, а в Воздушных силах констатировали, что противовоздушная оборона сбила 8 ракет. Они летели по баллистической траектории.
- Отбой раздался через час, около 05:00. В КГВА проинформировали, что по состоянию на 06:00 известно по 4 пострадавших – 3 женщинах и 1 мужчине. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также заявлял, что ночью враг выпустил "Шахеды" по Украине. Силы ПВО ликвидировали все 18 беспилотников, летевших из оккупированного Крыма. В основном – в Николаевской области.