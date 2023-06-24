В Кропивницком ночью раздавались взрывы: обломки повредили несколько домов и авто
Источник:Андрей Райкович
Россия в ночь на 24 июня атаковала украинские города ракетами и дронами. К сожалению, враги пытались обстрелять и Кропивницкий Кировоградской области.
Взрывы в городе звучали ориентировочно в 3:17, через несколько минут они повторились. Тогда на территории всей Украины звучала воздушная тревога.
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Что известно о последствиях атаки по Кропивницкому
Пережили очень тревожную ночь. Работали силы ПВО. Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто,
– заявил глава ОВА Андрей Райкович.
По его словам, люди не пострадали и не погибли.
По состоянию на 7:47 24 июня на месте работали спасатели, поврежденные дома должна была обследовать специальная комиссия. В случае необходимости людям предоставят временное жилье.
Россия массированно атаковала Украину
- В ночь на 24 июня на территории всей Украины объявили о воздушной тревоге. Воздушные силы ВСУ рассказали, что враг запустил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555 из стратегической авиации из акватории Каспийского моря.
- Россияне атаковали Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Кропивницкий. В Днепре есть попадание в частный сектор и по инфраструктурному объекту. Ранены восемь человек, из них – двое детей.
- В небе вокруг Киева уничтожили ориентировочно 20 ракет Х-101/555, летевших из района Каспия. К сожалению, обломки попали в 24-этажное здание в Соломенском районе столицы. Мэр Виталий Кличко сообщил, что два человека погибли. Двоих пострадавших доставили в больницу, другие – лечатся дома.
- Кроме того, в Одессе взрывы прогремели утром 24 июня. Кремль атаковал "Калибрамы" из акватории Черного моря.